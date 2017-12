FRENTE PARLAMENTAR DOS ANIMAIS

Vem causando grande expectativa no movimento ambiental a criação da Frente Parlamentar em Defesa dos Animais. Criada e presidida pelo deputado federal Ricardo Izar, a Frente já conta com a adesão de 212 parlamentares.

Entre os principais temas que serão trabalhados pela Frente estão, o controle populacional de animais, o tráfico de espécies silvestres e o transporte e abate de animais criados para o consumo humano.

O deputado Ricardo Izar também quer a Frente trabalhando no sentido de sistematizar a legislação brasileira que incide sobre os animais, sejam eles domésticos ou silvestres. No último dia 04 de outubro, membros da Frente foram recebidos pelo presidente da Câmara Federal, deputado Marcos Maia, que recebeu as primeiras reivindicações dos parlamentares.

A Frente Parlamentar tem recebido apoio de diversas organizações que lutam pelos direitos dos animais em todo o país.

