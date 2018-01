FELIZ 2012 – UM ANO DE DESAFIOS

Na minha última publicação do ano, não poderia deixar de fazer um agradecimento muito especial para você, leitor dessa coluna. Em pouco mais de 100 dias de existência, esse espaço contou com a interação direta de milhares de leitores. Precisamente, foram 45.765 e-mails, recomendações nas redes sociais e comentários. E, em cada uma dessas interações, fortalecemos a existência de um espaço democrático, onde sempre foram muito bem vindas as críticas e as sugestões, através da participação direta do leitor.

O ano de 2012 será especialmente importante para a agenda ambiental. Teremos, finalmente, uma definição sobre o novo Código Florestal brasileiro, onde esperamos que prevaleça o bom senso e a responsabilidade. Também teremos a Rio+20 e, mais uma vez, líderes mundiais tentarão encontrar um caminho menos predatório para o futuro do planeta. Não podemos nos esquecer que 2012 é ano de eleições municipais. 5.500 prefeitos serão eleitos com uma responsabilidade muito maior na área ambiental, graças aos poderes que lhe foram conferidos pela Lei Complementar 140.

Após um breve intervalo, voltaremos logo no início de janeiro com a nossa coluna, cobrindo e analisando os principais fatos ambientais do nosso país. A todos, desejo um 2012 de muita paz, prosperidade e que o Brasil encontre o caminho do respeito ao meio ambiente! Até lá!