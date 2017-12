Afirmar que os políticos são os responsáveis pelas desgraças do Brasil é mirar na testa e acertar o pé.

Óbvio que não são. O responsável é o nobre eleitor!

Alguém acha que, se tivéssemos eleições gerais no país amanhã, iríamos acordar no dia seguinte com um Congresso exemplar? De novo, óbvio que não! Quem seriam os eleitos?

Tem horas que acho que reclamar de político faz bem para a consciência. Assim, encontramos alguém para carregar uma culpa que é só nossa.

