DILMA ROUSSEFF SEM FANTASIA

Ontem, durante a realização do Fórum Sobre o Clima, no Palácio do Planalto, a presidente Dilma Rousseff falou praticamente de improviso. Deixando de lado o discurso oficial, a presidente da República causou surpresa (em alguns, indignação) ao passar um “pito” em alguns segmentos da sociedade que insistem em adaptar o discurso ambiental aos seus interesses particulares. A presidente falou de improviso e falou bem. “Ninguém numa conferência dessas também aceita, me desculpem, discutir a fantasia. Ela não tem espaço, a fantasia. Não estou falando da utopia, essa pode ter, estou falando da fantasia”, afirmou Dilma.

Dilma mandou seu recado logo após um representante das ONGs acusar o governo de retrocesso na área ambiental. Vejam o vídeo abaixo:

[kml_flashembed movie=”http://youtube.com/v/GOOaPCGFxOQ” width=”425″ height=”350″ wmode=”transparent” /]

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Parabéns a presidente Dilma Rousseff. O caminho é esse. Sem fantasias e com o pé no chão, o Brasil pode sim encontrar o caminho que leve o país a resolver os seus desafios. Que o discurso não se perca e vire prática.