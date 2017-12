DIA DOS ANIMAIS

04 de outubro. Dia Internacional dos Animais.

Eu não poderia deixar de fazer, nesse dia, uma pequena reflexão sobre a mais solitária espécie animal desse planeta: a homo sapiens. Solitária por que mantem-se distante da teia harmoniosa que sustenta a vida na Terra.

Somos, seres humanos, a única espécie animal a tentar desafiar, num gesto de imensa irracionalidade, o poder supremo que rege a vida planetária. Nenhuma espécie merece, nesse dia, mais lembrança e mais orações, do que a nossa.

Pois, dentre as 100 milhões de diferentes formas de vida que, estima-se, habitam esse planeta, a nossa é a única, efetivamente, condenada a ser varrida da face da Terra, caso não mude a sua forma de se relacionar com as demais espécies.

A todos os animais, os meus parabéns.À espécie humana, por enquanto, apenas o meu lamento.