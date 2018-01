Casa Branca divulga o documento da Força Tarefa presidencial de combate ao tráfico de animais

No momento em que o Brasil assiste a um dos maiores retrocessos em sua história ambiental, provocado pela publicação da Resolução 457 do CONAMA, que oficializa e estimula o comércio ilegal da biodiversidade brasileira, o governo dos Estados Unidos da América assume a liderança no combate ao tráfico internacional de animais silvestres, com a criação da Força Tarefa presidencial, instituída pelo presidente Barack Obama.

A postura do governo brasileiro, capitaneada pela ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, envergonha a todos que se preocupam e se dedicam à conservação dos recursos naturais do país.

Nesse momento – delicado e grave – é necessário que a sociedade e o movimento ambiental estejam unidos em torno de um objetivo comum: a proteção e a conservação da fauna silvestre nacional. Não existe mais espaço para diferenças e discórdias. O fundamental agora é impedir a continuidade do desastre e exigir a imediata revogação da Resolução 457.

Mas só isso não basta. É imperioso que o Brasil tenha um Código Nacional de Fauna Silvestre, para que seja implementada uma verdadeira e eficiente política pública que vise, prioritariamente, assegurar a efetiva conservação da biodiversidade brasileira.

Essa é uma luta que transcende fronteiras geográficas e a comunidade internacional precisa ser alertada e convocada a se engajar nesse movimento. E assim será.

Para acessar a integra do documento divulgado pela Casa Branca, CLIQUE AQUI.