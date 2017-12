CÃES E GATOS SÃO ESPÉCIES INVASORAS E DEVEM MORRER?

Calma leitor. Vou explicar:

A situação é a seguinte, termina daqui a dois dias, precisamente dia 30 de setembro, uma consulta pública que está sendo realizada pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Rio de Janeiro. Essa consulta pública visa definir quais serão as espécies de plantas e animais consideradas invasoras no estado do Rio de Janeiro.

Vou apresentar aqui alguns trechos extraídos da convocação da oficial da consulta pública, publicada no site do governo do Rio de Janeiro e tecer breves comentários.

A formulação de listas oficiais contendo as espécies exóticas e invasoras de cada ambiente ou fitofisionomia do Estado é o “pontapé inicial” para a formulação e implementação de políticas públicas voltadas para controlar, erradicar e monitorar a presença dessas espécies.

“Pontapé inicial”? Por acaso a expressão “pontapé” num texto oficial do governo do estado é uma forma indireta de informar algumas medidas que serão tomadas para conter essas espécies invasoras?

E o “erradicar”, seria o mesmo que eliminar? Creio que sim.

Frente ao exposto e à necessidade de se viabilizar políticas publicas que visem a controlar e erradicar essas espécies, sobretudo nas unidades de conservação estaduais, a Secretaria de Estado do Ambiente do Rio de Janeiro, através da Superintendência de Biodiversidade e Florestas e do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), vem trabalhando em parceria com instituições de pesquisa de universidades públicas na construção de uma lista estadual das espécies exóticas e invasoras.

Mais uma vez aparece a expressão “erradicar” no texto oficial. E o mesmo dá uma dica de onde será o campo de batalha dessa guerra anunciada: sobretudo nas unidades de conservação estaduais.

O mais preocupante, caro leitor, é o seguinte fato: na lista prévia apresentada pelo governo do estado, e que foi elaborada por cientistas e pesquisadores, estão os CÃES E GATOS.

E ai a coisa vai complicar muito, pois uma vez considerada espécie invasora, pode-se eliminar facilmente mecanismos que visam a proteção daquela espécie. Ou seja, para quem tanto luta contra a vivissecção de animais em laboratórios será um imenso retrocesso. Sem contar que um gatinho dentro de um parque estadual será automaticamente considerado um alvo a ser eliminado.

Para quem desejar saber mais e, inclusive, fazer o download da futura “lista oficial de alienígenas” do Estado do Rio de Janeiro, basta acessar:

http://www.rj.gov.br/web/sea/exibeConteudo?article-id=538365

Francamente… e a gente pensa que já viu de tudo nessa vida!

VAMOS DIVULGAR E AJUDAR A ALERTAR E A MOBILIZAR! QUEM É CONTRA ESSE ABSURDO?

ESTÁ NAS MÃOS DE CADA UM AGORA…