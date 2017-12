CADE O DINHEIRO?

Tem quase 1 ano, a promessa do Governo Federal, de criar um Sistema de Monitoramento em Tempo Real do desmatamento do Cerrado brasileiro. O Sistema seria operacionalizado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais-INPE. Segundo o diretor da instituição, Gilberto Câmara, até hoje a promessa não foi cumprida. Mesmo batendo a casa de 1 trilhão de Reais arrecadados em impostos esse ano, o Governo Federal continua deixando a biodiversidade brasileira em último plano. Para onde será que vai tanto dinheiro?

