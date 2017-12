BOLSA VERDE

O Plenário da Câmara Federal aprovou, na tarde de ontem, a Medida Provisória nº 535/11, que cria mecanismos para auxiliar financeiramente famílias pobres que desenvolvam atividades de conservação ambiental. De acordo com a MP, serão beneficiadas aproximadamente 213 mil famílias, principalmente aquelas que vivem próximas de áreas de proteção ambiental, como as Florestas Nacionais. Cada grupo familiar receberá cerca de R$ 100,00 mensais. A MP segue agora para debate e votação no Senado Federal.

