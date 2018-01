Bolsa de apostas ambientais

O nome do senador Jorge Viana (PT/AC) tem circulado, com cada vez mais peso, na bolsa de apostas sobre o nome do futuro ocupante do Ministério do Meio Ambiente. Engenheiro florestal, o senador é irmão do governador reeleito do Acre, Tião Viana.

Ex-relator do Código Florestal e considerado “desenvolvimentista”, o senador acreano conseguiria, de acordo com assessores palacianos, manter um diálogo afinado e “colaborativo” com a também senadora Kátia Abreu, cotada para o Ministério da Agricultura.

Em 2010, quando se elegeu senador da República, teve seu nome envolvido numa investigação de compra de votos.