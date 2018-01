BOAS PUBLICAÇÕES DO PNUMA

O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) está disponibilizando duas publicações on line que serão muito úteis para os profissionais da área ambiental, ou ainda, para qualquer pessoa que queria se aprofundar nos temas da agenda verde.

A primeira publicação é o estudo Contribuições das Unidades de Conservação para a Economia Nacional. Por meio de um levantamento criterioso e baseado em analises científicas, uma equipe compostas por pesquisadores apresenta um panorama sobre o papel das Unidades de Conservação (UCs) em cinco temas distintos: uso público, carbono, água e repartição de Receitas Tributárias. As informações desse estudo são fundamentais para que a sociedade tenha uma clara percepção da importância das UCs no desenvolvimento do país e também da sua importância para o enfrentamento das mudanças climáticas. Para baixar gratuitamente a versão completa desse estudo, acesse:



http://www.pnuma.org.br/admin/publicacoes/texto/UCsBrasil_MMA_WCMC.pdf

O relatório Cuidando das Águas foi elaborado por vários cientistas e contém dados importantes para a elaboração de políticas públicas que visem proteger os recursos hídricos. Esse estudo mostra, por exemplo, que apesar de possuir 12% das reservas de água do planeta, o Brasil ainda não consegue tratar adequadamente 80% do esgoto que é produzido no país. O relatório completo pode ser baixado no link a seguir:

http://www.pnuma.org.br/admin/publicacoes/texto/Cuidando_das_aguas_final_baixa.pdf