AS BACTÉRIAS ESTÃO CHEGANDO

O livro A Próxima Peste, de Laurie Garrett, é uma leitura obrigatória para quem quer entender um pouco mais sobre as reações da natureza contra as intervenções humanas desastrosas. O livro, um calhamaço de 600 páginas, contém um primoroso e bem embasado estudo sobre as diversas doenças que assolaram (e assolam) a humanidade. Além de atual, A Próxima Peste nos dá pistas sobre o que podemos esperar nos próximos anos caso não mudemos a forma de nos relacionarmos com o meio ambiente. Garrett é uma jornalista científica americana e ganhou o prêmio Pulitzer de Jornalismo em 1996. Apesar das muitas informações científicas, o livro é de fácil leitura e muito agradável na apresentação do conteúdo. Recomendadíssimo. (Editora Nova Fronteira)

