AMBIENTALISTAS NA LINHA DE TIRO

Maria Ivete é uma trabalhadora rural. Batalha pelas famílias extrativistas do Pará e pela preservação das florestas do estado. Maria Ivete poderá ser assassinada. Seu nome está numa lista de pessoas marcadas para morrer. Assim como outros ambientalistas do interior do Brasil, Maria Ivete luta pela preservação ambiental e também por sua própria vida. Muitos ambientalistas são assassinados no país por causa das idéias que defendem. Arriscam suas vidas pelo bem comum.

Maria Ivete é uma das personagens do documentário Ecos do Brasil, que estou dirigindo e que espero levar às telas em breve. Em fase de produção, o documentário deverá estrear até o final desse ano. Nele, Maria Ivete não está sozinha. Sua luta e sua voz serão levadas ao conhecimento do grande público e, espera-se, que ela tenha da sociedade brasileira o apoio que o Estado brasileiro lhe nega.