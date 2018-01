Amazônia recebe investimentos para projetos

Fundo Amazônia terá R$ 15,4 milhões para investimento em projetos

O Fundo Amazônia, o Fundo Banco do Brasil e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) firmaram hoje, 19 de junho, no Palácio do Planalto, em Brasília, uma parceria com entidades da sociedade civil para execução de projetos. O Fundo Amazônia recebe doações para conservação, proteção e o uso sustentável das florestas da Amazônia. O evento formalizou 18 projetos, escolhidos por uma seleção pública, no valor de R$ 15,4 milhões, que serão distribuídos em oito estados: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Tocantins. Os projetos terão prazo de execução definidos, e beneficiará agricultores familiares, extrativistas e povos indígenas.

Tocantins deve aumentar em 27,9% safra de arroz

Dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), por meio da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), apontam que na última safra 2011/2012 foram produzidas 442,3 mil toneladas de arroz, sendo que a previsão para a safra 2012/2013 é que sejam colhidas 565,7 mil toneladas. A produtividade influência no crescimento do arroz, a pesquisa aponta um acréscimo de 28,8% na safra. Os municípios principais do Estado que produzem o arroz, Formoso do Araguaia e Lagoa da Confusão, faz uso de alta tecnologia, o sistema do arroz irrigado.

Controle biológico de pragas do milho é destaque em capacitação

A Embrapa realizou um treinamento para 130 técnicos da extensão rural dos escritórios regionais de Passo Fundo, Frederico Westphalen, Erechim e Soledade da Emater/RS-Ascar, com o objetivo de atualizar e capacitar os técnicos no cultivo do milho, com foco no controle biológico da lagarta-do-cartucho. O evento contou com várias palestras com os temas: fertilidade do solo, adubação orgânica e mineral em milho; produtividade da água em agricultura e previsão climática da safra 2013/2014; plantabilidade e avaliação de perdas em lavouras de milho; armazenamento de grãos na pequena propriedade e alternativas ecológicas para tratamento de grãos.

EUA recorrem à importação

Estados Unidos enfrenta a escassez de oferta e sobrevalorização da soja, devido à seca e o calor. A consultoria alemã Oil World estimou na última terça-feira, 18 de junho, que os EUA devem comprar até 150 mil toneladas do grão neste mês. Isso deve dar oportunidade para o Brasil exportar mais grão para o país do Hemisfério Norte. De acordo com projeção do Departamento de Agricultura do país (Usda), 680 mil toneladas da oleaginosa devem ser adquiridas de outras nações produtoras. Analistas acreditam que as compras devem ser maiores e superar as 800 mil toneladas, um recorde

Lavouras de café sofrem com início de inverno

A região central do Brasil tem sofrido com as chuvas, o que atrasa a colheita e compromete a qualidade do café. A maior umidade decorrente das chuvas também favorece o desenvolvimento de doenças, logo, os cafeicultores devem acompanhar com maior cuidado as lavouras de modo a fazer o controle precoce para evitar prejuízos futuros. Na próxima sexta feira, 21 de junho, ocorrerá o “Solstício de Inverno” marcando o início da estação onde ocorrem as noites mais longas e as temperaturas mais baixas do ano, principalmente nos estados da região Sul.