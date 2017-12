AL GORE… SEMPRE O AL GORE

Queridinho de uma grande parcela dos ambientalistas tupiniquins e de intelectualóides da esquerda bananeira, o ex-vice-presidente dos EUA, Al Gore, volta a dar o ar da graça. Agora, ele resolveu atacar virtualmente.

Lançou um projeto chamado “24 horas de realidade” que busca – através da exibição de imagens de inundações, tempestades e outras tragédias climáticas num site na internet – chamar a atenção do público para os danos que poderão ser causados pelo aquecimento global.

Tudo muito bonito se a idéia não viesse de quem veio.

E vindo do Al Gore, toda desconfiança é pouca. Afinal, ele já foi desmascarado por suas manipulações inconvenientes no seu decantado documentário. Também pairam sobre ele algumas dúvidas éticas a respeito do faturamento “verde” de suas empresas, como bem mostra o The Guardian:

http://www.guardian.co.uk/world/2009/nov/03/al-gore-conflict-of-interests

Para os brasileiros, mais importante do que as mentiras de Gore, é a sua real percepção sobre as riquezas naturais do Brasil, e que nunca é demais lembrar.

Disse Al Gore, quando exercia o segundo cargo mais importante do mundo:

“Ao contrário do que os brasileiros pensam, a Amazônia não é deles, mas de todos nós. Oferecemos o perdão da dívida externa em troca da floresta”. Al Gore.