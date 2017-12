AGRICULTURA TEM PRESSA

O presidente da Comissão de Agricultura do Senado, senador Acir Gurgacz (PR/MT) está impaciente com a demora na tramitação do projeto de lei do Novo Código Florestal. Após o adiamento da votação, que ocorreria ontem na Comissão de Constituição e Justiça, o senador Gurgacz pediu hoje no plenário do Senado Federal, mais rapidez aos senadores presentes. Se a Comissão de Agricultura está pedindo pressa, é sinal que os ruralistas estão confiantes de que o projeto sairá ao seu agrado. Senador procurando agilizar votações é indicação de confiança no resultado.