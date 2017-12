Agenda Ambiental 2013

Um calendário com alguns eventos ambientais programados para acontecer ao longo do ano no Brasil e no mundo. São cursos, simpósios, congressos, feiras e festivais onde é possível refletir um pouco mais sobre como reduzir os impactos causados pelo ser humano na natureza.

ABRIL

Gestão

Ambientur: Simpósio Nacional sobre Gestão Ambiental de Empreendimentos Turísticos

24 a 26 de abril em Bento Gonçalves, Brasil

http://ambientursimposio.wordpress.com/

Gestão

II Encontro dos Municípios com o Desenvolvimento Sustentável

23 a 25 de abril em Brasília, Brasil

http://www.emds.fnp.org.br/

Fauna

II Congresso Internacional Transdisciplinar de Proteção à Fauna

25 e 26 de abril em Goiânia, Brasil

http://www.congressofauna.com.br/secao.php?categoria=Apresentacao

Água

2013 NGWA Summit (The National and International Conference on Groundwater)

28 de abril a 2 de maio em San Antonio, EUA

http://groundwatersummit.org/

MAIO

Energia Solar

Solar Expo 2013

8 a 10 de maio em Milão, Itália

http://www.enfsolar.com/event/profile/exhibition/13

Florestas

International Conference on Forests for Food Security and Nutrition

13 a 15 de maio em Roma, Itália

http://www.fao.org/forestry/food-security/en/

Água

Hydro Eco 2013 (4th International Multidisciplinary Conference on Hydrology and Ecology: Emerging Patterns, Breakthroughs and Challenges)

13 a 16 de maio em Rennes, França

http://osur.univ-rennes1.fr/HydroEco2013/

Água

7º Encontro Internacional das Águas

15 a 17 de maio em Recife, Brasil

http://www.unicap.br/aguas/

Educação

Ciclo de Conferências BIOTA-FAPESP 2013 (Bioma Cerrado)

16 de maio em São Paulo, Brasil

http://www.fapesp.br/biotaeduc

Biologia Marinha

4º Congresso Brasileiro de Biologia Marinha

19 a 23 de maio em Florianópolis, Brasil

http://www.abbm.net.br/congressos-da-abbm/cbbm

Educação

X Semana de Engenharia Ambiental

20 a 24 de maio em São Carlos, Brasil

http://www.eescsea.com/

Urbanismo

XV Encontro da ANPUR (Desenvolvimento, Planejamento e Governança)

20 a 24 de maio em Recife, Brasil

http://www.xvenanpur.com.br/index.php

Resíduos

5º Congresso Interamericano de Resíduos Sólidos

22 a 24 de maio em Lima, Perú

http://apis.org.pe/vcongreso2013/

Tecnologia

III Simpósio de Meio Ambiente e Tecnologia Florestal

22 a 24 de maio em São Carlos, Brasil

http://simatef.wix.com/simatef2013

Debate

X Congresso Nacional de Meio Ambiente de Poços de Caldas

22 a 24 de maio em Poços de Caldas, Brasil

http://www.meioambientepocos.com.br/portal/

Água

11º SILUSBA (Simpósio de Hidráulica e Recursos Hídricos dos Países de Língua Portuguesa)

27 a 30 de maio em Maputo, Moçambique

http://silusba2.wordpress.com/2012/06/03/11o-silusba/

Resíduos

4th China Solid Waste Summit 2013

30 e 31 de maio em Shanghai, China

http://www.solidwastesummit.com/

JUNHO

Start-ups

Eco Summit 2013

4 e 5 de junho em Berlim, Alemanha*

*O mesmo evento acontece em outubro, dias 15 e 16, na cidade de Londres

http://ecosummit.net/about

Urbanismo

New Cities Summit 2013

4 a 6 de junho em São Paulo, Brasil

http://www.newcitiesfoundation.org/

Florestas e Agropecuária

I Simpósio de Ciências Agrárias da Amazônia

5 a 7 de junho em Santarém, Brasil

http://agroevento.com/agenda/i-simposio-ciencias-agrarias-amazonia/

Tecnologia

Eco Feira 2013: Ideias e Práticas Sustentáveis

5 a 7 de junho em Cascavel, Brasil

http://www.portalarbore.com.br/web/?p=event&f=view&id=47

Recuperação

Fórum Brasil de Restauração Ecológica e de Áreas Degradadas

9 a 11 de junho em Viçosa, Brasil

http://www.cbcn.org.br/forum/o-evento.php

Educação

7th World Environmental Education Congress (Environmental Education in Cities and Rural Areas: Seeking Greater Harmony)

9 a 14 de junho em Marrocos, África

http://www.weec2013.org/en/

Áreas Protegidas

5th Symposium for Research in Protected Areas

10 a 12 de junho em Mittersill, Áustria

http://www.hohetauern.at/en/research/forschungssymposien.html

Mobilidade Urbana

Velo-City 2013

11 a 14 de junho em Viena, Áustria

http://velo-city2013.com/

Agricultura

Expo Sustentat

13 e 14 de junho no Rio de Janeiro, Brasil

http://www.organicsnet.com.br/2013/03/agricultura-sustentavel-e-tema-da-exposustentat/

Educação

Ciclo de Conferências BIOTA-FAPESP 2013 (Bioma Caatinga)

20 de junho em São Paulo, Brasil

http://www.fapesp.br/biotaeduc

Gestão

IX Congresso Nacional de Excelência em Gestão

20 a 22 de junho no Rio de Janeiro, Brasil

http://www.excelenciaemgestao.org/pt/ix-cneg.aspx

Economia

III Conferência Sul-Americana de Contabilidade Socioambiental

27 e 28 de junho em Belém, Brasil

http://csearsouthamerica.org/2013/en

JULHO

Cinema

FICA 2013 (Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental)

2 a 7 de julho em Goiás, Brasil

http://fica.art.br/sem-categoria/fica-2013-vai-sediar-encontro-anual-do-greenfilmnetwork/

Transportes

Mobilidade Sustentável para um Brasil Competitivo (Seminário Nacional NTU 2013)

4 e 5 de julho em São Paulo, Brasil

http://www.eventosdantu.com.br/seminario2013/

Gestão

ELCAS-3 (3rd International Exergy, Life Cycle Assessment, and Sustainability Workshop & Symposium)

7 a 9 de julho em Nisyros, Grécia

http://www.elcasnet.com/

Educação

IX Convenção Internacional sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento

8 a 12 de julho em Havana, Cuba

http://www.eventosemcuba.com.br/calendario/2013/meioambiente13.html

Transportes

XIII World Conference on Transport Research (WCTR 13 Rio de Janeiro)

15 a 18 de julho no Rio de Janeiro, Brasil

http://www2.wctr2013rio.com/

Energia

Eco Energy (Congresso Internacional de Energias Limpas e Renováveis para Geração de Energia)

17 a 19 de julho em São Paulo, Brasil

http://www.ecoenergy.tmp.br/

Biodiversidade

IV Simpósio da Biodiversidade 2013

17 a 19 de julho em Viçosa, Brasil

http://www.simposiodabiodiversidade.com.br/

Conservação

26th International Congress for Conservation Biology (ICCB 2013)

21 a 25 de julho em Baltimore, EUA

http://www.conbio.org/mini-sites/iccb-2013

Pesquisa

65ª Reunião Anual da SBPC (Ciência para o Novo Brasil)

21 a 26 de julho em Recife, Brasil

http://www.sbpcnet.org.br/recife/home/

Tecnologia

V Seminário sobre Tecnologias Limpas

29 a 31 de julho em Porto Alegre, Brasil

http://www.abes-rs.org.br/tecnologias2013/

Água

24ª Feira e Congresso Nacional de Saneamento e Meio Ambiente

30 de julho a 1 de Agosto em São Paulo, Brasil

http://www.fenasan.com.br/

AGOSTO

Ecologia

Ecology: Into the next 100 years (11th INTECOL Congress)

18 a 23 de agosto em Londres, Reino Unido

http://www.intecol2013.org/

Educação

Ciclo de Conferências BIOTA-FAPESP 2013 (Bioma Mata Atlântica)

22 de agosto em São Paulo, Brasil

http://www.fapesp.br/biotaeduc

Debate

Sustentar 2013 (6º Fórum Internacional pelo Desenvolvimento Sustentável)

29 e 30 de agosto em Belo Horizonte, Brasil

http://www.sustentar.net/

Gestão

I Congresso Internacional de Inovação e Sustentabilidade

29 e 30 de agosto em São Paulo, Brasil

http://www.ciis.com.br/

SETEMBRO

Mobilidade Urbana

Eco Mobility World Festival

Durante todo o mês de setembro em Suwon, Coreia do Sul

http://www.ecomobilityfestival.org/

Clima e Agricultura

VII Reunião Latino-Americana de Agrometeorologia

2 a 6 de setembro em Belém, Brasil

http://www.sbagro.org.br/index.php

Ecologia

XI Congresso de Ecologia (Biodiversidade e Sustentabilidade)

15 a 19 de setembro em Porto Seguro, Bahia

http://www.xiceb.com.br/pt_BR/programacao.php

Água

27º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental

15 a 19 de setembro em Goiânia, Brasil

http://www.abes.locaweb.com.br/XP/XP-EasyPortal/Site/XP-PortalPaginaShow.php?id=695&min=0

Educação

Eco Internacional Ambiental 2013

16 a 22 de setembro em Salvador, Brasil

http://www.multifeirascongressos.com.br/eco/2013/eco2013.html

Conservação

15th Annual BIOECON Conference (Conservation and Development: Exploring Conflicts and Challenges)

18 a 20 de setembro em Cambridge, Reino Unido

http://www.bioecon-network.org/pages/15th_2013.html

Educação

Ciclo de Conferências BIOTA-FAPESP 2013 (Bioma Amazônia)

19 de setembro em São Paulo, Brasil

http://www.fapesp.br/biotaeduc

Urbanismo

Eco City World Summit

25 a 27 de setembro em Nantes, França

http://www.ecocity-2013.com/en?from=CBCS

Tecnologia

VIII Encontro Latino-Americano de Conforto no Ambiente Construído

25 a 27 de setembro em Brasília, Brasil

http://www.encac2013.unb.br/

Energia Solar

EU PVSEC 2013 (28th European PV Solar Energy Conference and Exhibition)

30 de setembro a 4 de outubro em Paris, França

http://www.photovoltaic-conference.com/

OUTUBRO

Solo e Água

III Congresso Internacional de Meio Ambiente Subterrâneo e VIII FENÁGUA (Feira Nacional de Água)

1 a 6 de outubro em São Paulo, Brasil

http://www.abas.org/cimas/pt/

Recuperação

5th World Conference on Ecological Restoration (Reflections on the past, Directions for the future)

6 a 8 de outubro em Madison, EUA

http://www.ser2013.org/

Resíduos

ISWA World Congress 2013 (International Solid Waste Association)

7 a 11 de outubro em Viena, Áustria

http://www.iswa2013.org/EN/StartpageEN.aspx

Água

ECSA 53 (Estuaries and Coastal Areas in Times of Intense Change)

13 a 17 de outubro em Shanghai, China

http://www.estuarinecoastalconference.com/

Áreas Protegidas

3rd International Marine Protected Areas Congress

21 a 27 de outubro em Marselha e Córsega, Mediterrâneo

http://www.aires-marines.com/International/IMPAC3

Educação

Ciclo de Conferências BIOTA-FAPESP 2013 (Ambientes Marinhos e Costeiros)

24 de outubro em São Paulo, Brasil

http://www.fapesp.br/biotaeduc

Resíduos

IV Conferência Nacional de Meio Ambiente (Política Nacional de Resíduos Sólidos)

24 a 27 de outubro em Brasília, Brasil

http://www.mma.gov.br/informma/item/8710-iv-cnma-foca-res%C3%ADduos-s%C3%B3lidos

NOVEMBRO

Água

XX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos (Água, Desenvolvimento Econômico e Socioambiental)

17 a 22 de novembro em Bento Gonçalves, Brasil

http://www.abrh.org.br/xxsbrh/

Educação

Ciclo de Conferências BIOTA-FAPESP 2013 (Biodiversidades em Ambientes Antrópicos – Urbanos e Rurais)

21 de novembro em São Paulo, Brasil

http://www.fapesp.br/biotaeduc

Educação

Fórum Mundial de Ciência (Ciência para o Desenvolvimento Global)

25 e 26 de novembro no Rio de Janeiro, Brasil

http://fmc.cgee.org.br/

DEZEMBRO

Geologia

14º Congresso Brasileiro de Geologia de Engenharia Ambiental

1 a 6 de dezembro no Rio de Janeiro, Brasil

http://www.acquacon.com.br/14cbge/home

Infraestrutura de Transportes

TranspoQuip Latin America 2013 (Encontro das Indústrias de Infraestrutura para Transporte via Terra, Água e Ar)

3 a 5 de dezembro em São Paulo, Brasil

http://www.transpoquip.com.br/organizers.html