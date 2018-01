AGENDA AMBIENTAL 2012

Caros amigos leitores, depois de um pequeno recesso, o nosso blog volta com força total e muitas novidades que vocês poderão conferir em breve. E para começar bem 2012, nada melhor do que estar por dentro dos principais eventos ambientais programados para esse ano que, por sinal, promete ser decisivo na área ambiental. Abaixo você encontrará uma lista contendo seminários, congressos e encontros importantes no Brasil e no exterior. Tome nota:

MARÇO

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Fórum Mundial de Sustentabilidade

De 22 a 24 de março de 2012. Manaus/AM

Site: http://www.forumdesustentabilidade.com.br

XV Simpósio Luso-Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental

De 18 a 21 de março de 2012. Belo Horizonte, MG.

Site: www.abes-dn.org.br/eventos/abes/xv_silubesa/email.html

GLOBE Conference & Trade Fair 2012

De 14 a 16 de março de 2012. Canada.

Site: http://2012.globeseries.com

Planet Under Pressure: New knowledge towards solutions

De 26 a 29 de março 2012, Londres.

Site: www.planetunderpressure2012.net

VII Fórum Brasileiro de Educação Ambiental – 2012

De 28 a 31 de março de 2012, Salvador/Bahia.

Site: http://midiasocial.rebea.org.br/foruns-de-ea

Water & Environment 2012 CIWEM’S ANNUAL CONFERENCE

De 20 a 21 de março de 2012. Londres

Site: www.ciwem.org/events/annual-conference.aspx

Fórum Mundial da Água de 2012 WWC

De 12 a 17 de março de 2012, Marselha, França.

Site: http://www.worldwaterforum6.org/index.php?id=80&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=290

ABRIL

Waste Expo 2012

De 30 de abril a 02 de maio de 2012. Las Vegas (EUA).

Site: http://wasteexpo.com/wasteexpo2012/public/enter.aspx

GreenNationFest

13 a 22 de abril de 2012. Rio de Janeiro.

Site: http://www.greennationfest.com.br

MAIO

2012 Conference Call for Papers ISEE e 12 ª Conferência Bienal da Sociedade Internacional de Economia Ecológica.

De 29 de maio a 01 junho, 2012. Rio de Janeiro

Site oficial: www.isee2012.org

Congresso Mundial – ICLEI 2012

De 30 de maio a 02 de junho de 2012. Belo Horizonte/MG

Site: http://www.iclei.org/index.php?id=12186

Solar Expo 2012

De 09 a 11 de maio de 2012. Verona (Itália)

Site: http://www.solarexpo.com

Ambiental Expo 2012 – 3ª Feira Internacional de Equipamentos, produtos, serviços e tecnologias ambientais

De 23 a 24 de maio de 2012. Local: São Paulo/SP.

Site: www.ambientalexpo.com.br/pt-br/Home

III Congresso Ibero-americano de Fitoterapia

De 02 a 05 de maio de 2012. Foz do Iguaçu/PR.

Site: http://www.abfit.org.br/ciaf2012/

4ª Feira da Floresta

De 09 a 11 de maio de 2012. Gramado

Site: www.futurafeiras.com.br/feiradafloresta

JUNHO

Conferência das Nações Unidas sobre o desenvolvimento sustentável – RIO+20

De 4 a 6 de junho de 2012. Rio de Janeiro

Site: www.rio20.info/2012

I CONGRESO LATINOAMERICANO DE ECOLOGÍA URBANA – Desafíos y escenarios de desarrollo para las ciudades latino-americanas.

12 e 13 de junho de 2012 – Argentina

Site: www.ungs.edu.ar/areas/eco_urbana_inicio/1/i-congreso-latinoamericano-de-ecologa-urbana.html

XXXIII Congresso Interamericano de Engenharia Sanitária e Ambiental – AIDIS

De 17 a 20 de junho de 2012. Salvador, Bahia.

Site: http://www.abes.locaweb.com.br/XP/XP-EasyPortal/Site/XP-PortalPaginaShow.php?id=633&min=0

VIII Simpósio Internacional de Qualidade Ambiental

De 11 a 13 de junho de 2012. Porto Alegre/RS

Site: http://www.abes-rs.org.br/qualidade2012

JULHO

Congresso Internacional da ATBC – Association for Tropical Biology and Conservation – Associação para Biologia Tropical e Conservação

De 19 a 22 de junho de 2012. Bonito/MS

Site: www.atbc2012.org

1st International Conference on Environmental and Economic Impact on Sustainable Development Incorporating Environmental Economics, Toxicology and Brownfields.

De 03 a 05 de julho de 2012. Inglaterra.

Site: http://www.wessex.ac.uk/12-conferences/environmental-impact-2012.html

AGOSTO

XXVII Nordic Hydrological Conference – Nordic Water 2012

De 13 a 15 agosto de 2012. Oulu, Finland.

Site: http://nhc2012.oulu.fi/index.html

8th International Conference on Urban Climate – ICUC 8 and 10th Symposium on the Urban Environment

De 06 a 10 de agosto de 2012 – Dublin, Irlanda.

Site: http://www.icuc8.org

Fenasan – Feira Nacional de Saneamento e Meio Ambiente e Encontro Técnico da AESabesp – Congresso Nacional de Saneamento e Meio Ambiente

De 06 a 08 de agosto de 2012. São Paulo

Site: http://www.fenasan.com.br/index.php

VII Congresso Nacional de Excelência em Gestão

12 de agosto de 2012 – Rio de Janeiro

Site: http://www.excelenciaemgestao.org

SETEMBRO

II Congresso Brasileiro de Recursos Genéticos em 2012

De 24 a 28 de setembro de 2012, Belém/PA.

Site: www.embrapa.br/imprensa/noticias/2011/agosto/3a-semana/belem-sediara-ii-congresso-brasileiro-de-recursos-geneticos-em-2012

The World Solid Waste Congress 2012

De 17 a 19 de setembro de 2012. Florença (Itália)

Site: http://www.iswa2012.org

EcoSummit 2012 – Ecological Sustainability

De 30 setembro a 05 outubro de 2012. Columbus (EUA).

Site: www.ecosummit2012.org/index.htm

OUTUBRO

Planeta Expo Feira de Tecnologias e Ações para a Preservação da Vida

De 03 a 05 de outubro de 2012. Local: São Paulo-SP.

Site: www.feiraplanetaexpo.com.br/planetaexpo1