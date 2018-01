A batalha para fazer valer a lei

Novo Código Florestal completa um ano

Foi lançado hoje em Brasília, por um grupo de entidades socioambientais, o Observatório do Novo Código Florestal. O objetivo é acompanhar e avaliar a aplicação da lei no país. Aprovado no ano passado, o novo código completa um ano nesta semana com poucos resultados alcançados. Segundo o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam), mais de 80% das propriedades rurais precisam ser regularizadas. São mais de 4 milhões de imóveis fora da base eletrônica de dados do governo – o SiCAR (Sistema Integrado de Cadastros Ambientais Rurais), utilizado para monitorar o desmatamento. O deputado Sarney Filho (PV-MA) defende o envio de ajuda federal aos estados para acelerar a implantação do cadastro, requisito para aplicação da nova lei.

Pará sai na frente contra o desmatamento

Para convencer os produtores rurais paraenses de que vale a pena fazer o cadastro ambiental, foi lançada uma campanha inédita na região amazônica. O secretário-executivo do programa Municípios Verdes, Justiniano Netto, acredita que a origem sustentável dos produtos é um diferencial competitivo no mercado e, para avançar economicamente, é preciso “virar a página do desmatamento”. O Pará é hoje o estado com a maior área do país a compor o CAR (Cadastro Ambiental Rural), algo em torno de 30 milhões de hectares. A meta do governo estadual é regularizar todas as propriedades (62 milhões de hectares) e, por meio da veiculação de material publicitário, mostrar o valor econômico da floresta em pé.

Novas espécies de aves são descobertas na Amazônia

Pesquisadores brasileiros e norte-americanos estão surpresos com a descoberta de 15 aves no sul da Amazônia, muitas vivendo perto de rios, na área conhecida como Arco do Desmatamento. A região registra um dos piores índices de destruição da floresta por causa do crescimento das cidades e da expansão da agropecuária. O surpreendente achado, por isso, vem acompanhado de um alerta: quatro destas espécies podem desaparecer da natureza se o seu hábitat for alterado. A aves estão sendo catalogadas para posterior divulgação no “Handbook of the birds of the world” ainda neste ano. No livro constarão o nome científico das aves, seus hábitos e anatomia.

CO 2 em níveis críticos