A FAVOR OU CONTRA?

O Senado Federal estará promovendo até o dia 15 de novembro, uma enquete em seu site na internet com o objetivo de saber a opinião da população brasileira, sobre a emenda do senador Valdir Raupp (PMDB/RO) ao projeto do Novo Código Florestal. A proposta do senador visa proibir, por um período de 10 anos, as autorizações para desmatamento na Amazônia, salvo em caso de utilidade pública.

A Emenda, já apelidada de “Desmatamento Zero”, também proíbe a renovação das licenças para desmatamento que já foram concedidas pelos órgãos ambientais.

A iniciativa conta com o apoio da organização Preserve Amazônia ( www.preserveamazonia.org ) que está empenhada na divulgação da enquete. Para o presidente da Preserve Amazônia, Marcos Mariani, a expectativa é conseguir o maior número de adesões possível para a Emenda do senador Raupp.

Essa é uma excelente oportunidade para que os leitores exerçam sua cidadania e digam aos senadores da República qual o futuro que queremos para o Brasil. Desmatamento Zero!

Para votar, acesse: http://www.senado.gov.br/noticias/datasenado