A CULPA É DAS FÊMEAS

A pecuária, que em 2009 representou 7,1% do PIB do Brasil, caiu em 2010 para 6,6%. Nesse ano deve cair ainda mais.

Umas das principais causas da queda, é o abate excessivo de fêmeas nos rebanhos bovinos. Essa foi a conclusão de um relatório publicado pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), da Universidade de São Paulo (USP). Essa prática também contribuiu para o aumento no preço da carne bovina, segundo apontou o estudo da USP.

Mais “mimosas” nas mesas é igual a menos boizinhos no pasto. Simples assim.

Porém mesmo em queda, o agronegócio, em especial a criação bovina, continua sendo um dos principais fatores de desmatamento da Amazônia. Segundo dados do Ministério do Meio Ambiente, hoje pastam, no que um dia já foi floresta, cerca de 70 milhões de bovinos.

Está, cada vez mais difícil, ecologista se explicar quando é flagrado em churrascaria.