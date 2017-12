48,5% DO CERRADO JÁ DESAPARECEU

Em entrevista coletiva no início da tarde de hoje, a ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, anunciou os novos dados ambientais sobre o bioma Cerrado. Quase metade da área original já se perdeu. A ministra Izabella Teixeira apontou várias causas para esse vergonhoso número: agropecuária, queimadas, exploração do carvão vegetal, enfim, tudo o que pode explicar tamanha tragédia ambiental. A ministra Teixeira, só não conseguiu, foi justificar a inoperância e o descaso do governo brasileiro. É inadmissível um país que pretende ser um líder global da tal sustentabilidade apresentar esses números com tanta naturalidade. Ao invés de convocar uma entrevista coletiva para dar as péssimas notícias, a ministra deveria é ter convocado uma missa de extrema-unção para a biodiversidade brasileira.

