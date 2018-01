Você é vegetariano? De qual tipo?

Sempre que me perguntam se sou vegetariana tenho de pensar antes de responder. Se for o caso de uma resposta simples, digo apenas que sim. Se houver tempo e interesse de quem pergunta a resposta é: depende.

Explico. Os mais rigorosos definem vegetariano como alguém que come apenas vegetais, ou seja, nada de ovo e leite. Se for assim, então não sou vegetariana, pois ovos e laticínios estão presentes na minha dieta. Mas, pelo menos no Brasil, convencionou-se que vegetariano é quem não come carne. Assim, comedores de ovo e devoradores de queijo são considerados vegetarianos, são os ovolacto. Aqueles que aboliram qualquer derivado de animais são os vegetarianos estritos ou veganos.

Não existem pesquisas, mas é senso comum que os ovolactovegetarianos são maioria no Brasil. Levantamento realizado em 2010 pelo médico e nutrólogo Eric Slywitch em seu consultório mostra que que 67% dos vegetarianos ouvidos seguem essa dieta. O veganos representam 22% e 10% são de lactovegetarianos. Só 1% se disse ovovegetariano.

O médico também perguntou sobre os motivos que levaram essas pessoas a escolher sua forma de alimentação. Para 42% dos ovolacto o motivo foi a questão ética. A segunda razão, com 14,6%, foi a preocupação com a saúde. Já para 60% dos veganos a ética foi a principal razão, seguida por saúde, com 14%. Os que mais se preocupam com a saúde são os ovovegetarianos, para 33% deles esta é a motivação e outros 33% disseram não gostar de carne. Entre os ovolacto, não apreciar a carne corresponde a 8,8% das respostas e entre os veganos, a 3,5%.

Saiba mais:

Ovolactovegetariano – inclui na dieta sem carne derivados de animais como ovos e laticínios

Lactovegetariano – não come ovos, mas aceita laticínios

Ovovegetariano – não come laticínios, mas consome ovos

Vegetariano estrito ou vegano – exclui todos os derivados de animais do cardápio. Além disso, rejeita vestimentas e produtos de procedência animal ou que foram testados em animais.