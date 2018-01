Vegetariano também é gente

Este é o post de estreia do blog Consumidor Verde que vai trazer dicas de produtos e serviços para vegetarianos mas sem ser excludente, por isso o ‘simpatizantes’ do enunciado. Afinal, há um número enorme de pessoas que, embora comam carne, de vez em quando vão a restaurantes vegetarianos, e não torcem o nariz diante de um prato só com vegetais.

Uma pesquisa sobre hábitos de consumo realizada pelo Ibope no ano passado apurou que 4% dos entrevistados concordavam totalmente com a frase: sou vegetariano. Foram realizadas 20.736 entrevistas com homens e mulheres nas principais regiões metropolitanas do País e em cidades do interior de São Paulo, do Sul e Sudeste. De acordo com a pesquisa, uma em cada 25 pessoas que você conhece é vegetariana. Confere com sua percepção?

É só olhar ao redor para constatar que a oferta de produtos industrializados para vegetarianos é crescente e não se restringe aos entrepostos frequentados por ‘naturebas’. As grandes redes de supermercados vem ampliando o portfólio de itens para pessoas que optaram pela alimentação sem carne. Não faz muito tempo, esses produtos ocupavam um espaço tímido nos supermercados e tinham de ser ‘garimpados’ pelos consumidores. Hoje convivem pacificamente com os artigos para onívoros. Finalmente as empresas ‘descobriram’ que os vegetarianos são consumidores, têm dinheiro e investem na compra de produtos de qualidade.