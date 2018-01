Sair para comer com a família ou amigos já deixou de ser um problema para vegetarianos há muito tempo. É sempre possível pedir uma massa ao sugo. Ou uma pizza margherita especial (mussarela de búfala, tomate e manjericão). Até na churrascaria dá para fazer a festa com a profusão de saladas, legumes e queijos.

Reconhecendo o crescimento (em número e em influência) dos consumidores que adotaram a alimentação sem carne, muitos restaurantes para onívoros já se preocupam em colocar opções vegetarianas no cardápio. Isso vale, obviamente, para os ovolacto.

Para veganos a situação é um pouco mais complexa, pois as receitas desses restaurantes dificilmente fogem dos laticínios ou ovos (ou ambos). Se nos restaurantes ‘veggie’ há sempre opções veganas, nos comuns é quase impossível saber com certeza quais são os ingredientes de um prato. A boa notícia é que cresce o número dos que investem neste tipo de informação, treinam suas equipes e oferecem opções sem derivados de animais no cardápio. São os veganfriendly.