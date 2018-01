Terça-feira é o Dia da Pizza

A próxima terça-feira, 10 de julho, é o dia da pizza. Que tal comemorar com uma bela redonda vegetariana?

Hoje praticamente todas as pizzarias têm opções que não levam derivados de animais. Uma boa Margherita ou mesmo uma simples mussarela resolvem a questão e não deixam os vegetarianos fora da festa.

Algumas pizzarias vão além e desenvolvem receitas específicas para quem não come carne nem seus derivados. É o caso da João do Grão, na Granja Viana, onde todo o cardápio é vegetariano com opções veganas. Também da Marie Thérèse, na Vila Madalena, que aproveitando a data, criou mais três sabores veganos (sem adição, inclusive na massa, de qualquer produto de origem animal), desta vez com o chamado queijo de soja, o Tofu. Um dos ingredientes indispensáveis na cozinha vegetariana e para as pessoas que não podem consumir derivados do leite de origem animal, devido a intolerância à lactose. Confira o cardápio:

Limoges: preparado com molho de tomate, abobrinha, alho dourado, tomate cereja, tofu em cubos temperado com azeite de oliva extra virgem, molho de soja, chimichurri, orégano e azeitona preta.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Avignon: leva molho de tomate, couve refogada no azeite de oliva extra virgem, berinjela fatiada, tomate picadinho, lascas de tofu temperado com azeite de oliva extra virgem, molho de soja, orégano, lemon pepper e azeitona preta.

Bourgogne: preparada com molho de tomate, alho poró, tomate seco, tofu cottage temperado com molho de soja, azeite de oliva extra virgem, cebola, manjericão, orégano, azeitona preta e verde fatiadas.

Bom apetite!