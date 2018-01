Sapatos ecológicos pela internet

Comprar pela internet é ato corriqueiro para mim. Livros, eletroeletrônicos, equipamentos para casa, camisetas, sem falar de ingressos para cinema e shows. Mas nunca havia me arriscado a comprar sapatos. É que sapatos são especiais. Mesmo que o calçado seja do seu número, sempre tem aquela coisa de experimentar, ver como fica no pé, se aperta aqui ou ali.

Mas eu queria muito um sapato da Piccadilly porque não são feitos de couro. A empresa não usa derivados de animais em nenhum produto e, além disso, utiliza diversos procedimentos sustentáveis na fabricação de calçados e acessórios. Só usa matérias primas que não agridem o meio ambiente, reaproveita materiais e usa insumos menos agressivos à saúde de seus funcionários, como adesivo solúvel em água para os solados, por exemplo.

Encontrei uma botinha linda, do jeito que eu queria, e resolvi testar o serviço. Entrei no site, fiz cadastro e login. Tudo muito fácil. Primeira questão: não tinha meu número. Mas entrei no ‘Fale conosco’ e reclamei. No dia seguinte veio a resposta do serviço de atendimento ao consumidor dizendo que o modelo que escolhi estava disponível no site. Fechei a compra e antes do prazo máximo de 15 dias úteis a encomenda chegou.

Serviu direitinho e é super confortável. O tal ‘couro ecológico’, na verdade um material sintético bem parecido com o couro natural, é bonito e resistente. Aprovado.