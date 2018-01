Páscoa vegana

Coelhinho da Páscoa, que trazes pra mim?

Praticamente todos os ovos de Páscoa industrializados levam leite em sua composição e quem não consome derivados de animais fica sem opção. Além dos veganos, as pessoas que têm alergia a lactose enfrentam o mesmo dilema.

No supermercado é praticamente impossível encontrar chocolate sem leite, mas as casas de produtos naturais têm uma boa oferta. A cada ano mais lançamentos chegam ao mercado, acompanhando o aumento da procura.

Já existem ovos de chocolate amargo, sem leite. Além de serem veganos, os ovos com 70% de cacau são mais saudáveis. Mas é preciso conferir o rótulo com atenção para ver se não tem leite mesmo. Para quem quer 100% de certeza de que não há leite no produto, a alternativa são os ovos feitos com extrato de soja, sem lactose ou glúten.

Confira algumas opções:

Ovo de Páscoa Chokolah Amargo – 200 gramas, preço em torno de R$ 30,00. Orgânico com certificação. Segundo o fabricante, tem 62% de cacau. Mais informações aqui

Ovo Zero Lactose da Cacau Show – 180 gramas, R$ 24,90. Confira aqui

Ovo de Páscoa Choco Soy da Olvebra – 200 gramas, R$ 20,50. Na versão Diet, custa R$ 23,80, no site da empresa, veja aqui

Barras

Chocolate Vegano em barra Chokolah Amargo – barra de chocolate amargo vegano 100% orgânico, fabricação nacional, 20 gramas. De acordo com o fabricante, o produto tem 62% de cacau, o que é uma boa concentração. Custa em torno de R$ 3,00 a barra.

Chocolate Vegano comércio justo – barra de chocolate sem glúten, leite, ovos, frutos secos ou adoçantes artificiais. Pode conter vestígios de soja. Produto importado, custa em torno de R$ 60,00 o kit com quatro barras de 100 gramas. Fabricado pela Plamil, uma marca 100% vegana e aprovada pela Vegan Society. Os produtores do cacau e do açúcar usados neste chocolate recebem um salário justo e estável. Você pode encomendar aqui

Choco Soy Dark Mix – chocolate à base de soja, contém 50% cacau e um mix de ingredientes saudáveis: linhaça, gergelim e castanha de caju, e também é sem adição de açúcar. Fabricado pela Olvebra que tem vários produtos na linha Choco Soy.

Tablete Zero Lactose – da Cacau Show , leva açúcar, massa de cacau, manteiga de cacau, óleo de palma, emulsificante lecitina de soja e aromatizante. Tablete de 100 gramas, R$ 8,90.

Miau Zero Lactose – Cacau Show, açúcar, massa de cacau, manteiga de cacau, emulsificantes lecitina de soja aromatizante vanilina. Preço: R$ 8,90 a embalagem de 70 gramas.