Com a chegada da loja física da Sephora ao Brasil, as consumidoras fiéis de artigos cruelty free têm mais um lugar para pesquisar e comprar cosméticos importados que não testam nem usam derivados de animais em sua composição. Mas não achei no site da loja marcas como Lush (que até já foi vendida no Brasil, mas agora só importando), Zoya (esmaltes), SpaRitual, entre outras. Consultei a assessoria de imprensa da empresa que sugeriu a marca Josie Maran, cujo lema é “luxo com consciência”. Já é alguma coisa, mas gostaria mesmo era de ver todas as marcas cruelty free que são vendidas lá fora oferecidas também por aqui.

