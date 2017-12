Festival Vegano no ABC

Uma boa pedida para vegetarianos, veganos e simpatizantes que moram em São Paulo e região do ABC é a segunda edição do Festival Vegano do ABC, em São Caetano do Sul, no dia 28.

Lá os visitantes poderão participar de palestras sobre nutrição e consumo consciente, oficinas culinárias, educação ambiental, rodas de bate-papo, yoga, massagem. Também ocorrerá o tradicional Bazar Vegano, com roupas, livros e assessórios.

No local haverá ainda uma praça de alimentação vegana. Segundo os organizadores, são esperadas cerca de 2 mil pessoas, o dobro do público da primeira edição do evento.

SERVIÇO

O que: II Festival Vegano

Quando: 28/10/2012, das 12 h às 18 h

Onde: Rua Serafim Constantino s/n – centro – São Caetano do Sul

Informações: aqui