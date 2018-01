A atriz Lisa Edelstein (conhecida por interpretar a Dra. Lisa Cuddy na série House e que agora faz algumas participações na série The Good Wife) colocou sua bela forma física a serviço da defesa dos animais. Posou nua para campanha da PETA (People for Ethical Treatment of Animals). Segundo o site da PETA, a atriz, de 45 anos, é vegetariana há mais de 30 anos. Será este o segredo de sua saúde?

