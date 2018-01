Domingo é dia de Pizza!

Pizza vegetariana é fácil de achar em qualquer pizzaria. Desde as clássicas de dois a cinco queijos, mussarela, margherita, até as com abobrinha, rúcula, alcachofra, mas a maioria leva queijo. Há quem diga que pizza sem queijo não é pizza. Se for assim, veganos e pessoas que não comem laticínios teriam de passar longe desta delícia. Que nada! A criatividade dos pizzaiolos está aí para surpreender nosso paladar.

Na João do Grão, pizzaria vegetariana que fica na Granja Viana, pertinho de São Paulo, existem opções veganas e todas fazem parte do rodízio. São feitas com massa integral. O restaurante fica no espaço Vila da Mata. Gosto muito de lá.

Descobri na semana passada outro lugar que serve pizza vegana, o Marie Thérèse Pizza Bistrô, na vila Madalena. O restaurante oferece opções para vegetarianos estritos desde sua inauguração em 2006 e a chef pizzaiola, Danielle Maia Ronconi, garante que as pizzas veganas não têm em sua composição qualquer produto de origem animal, inclusive na massa, na qual é usado fermento químico. São 10 pizzas veganas e uma vegetariana e custam em torno de R$ 40,00. Ainda não provei, depois conto.

O cardápio ganhou seis novos sabores:

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Vista-se – Molho de tomate, berinjela refogada com azeite de oliva extra virgem e temperada com ervas finas, alho poró, tomate cereja, azeitona verde fatiada, orégano.

Marseille – Molho de tomate, repolho roxo refogado com azeite de oliva extra virgem e temperado com manjericão, alho dourado, tomate picadinho, cebola, azeitona preta, orégano.

Nancy – Molho de tomate, champignon fatiado, milho verde, tomate seco, rúcula picadinha, azeitona preta e orégano.

Cannes – Molho de tomate, alho poró, alcaparra, tomate, azeitona preta fatiada, orégano.

Montpellier – Molho de tomate, coração de alcachofra, abobrinha, tomate seco, azeitona verde, orégano.

Grenoble – Molho de tomate, couve refogada no azeite de oliva extra virgem, ervilha, milho verde, tomate, cebola, azeitona preta fatiada e orégano.

Estão lá desde o começo:

Saint-Tropez – Molho de tomate, repolho branco refogado, tomate cereja, ervilha, cebola e orégano.

Panthéon – molho de tomate, palmito, manjericão em folha, tomate seco e azeitona preta.

Champs Élysées – Molho de tomate, abobrinha, tomate e azeitona preta fatiada.

Quartier Latin – Molho de tomate, couve refogada no azeite de oliva extra virgem, tomate cereja e azeitonas verdes.