Cosméticos naturais, orgânicos e veganos

Fui conhecer a fábrica da Surya Brasil, empresa de cosméticos naturais e orgânicos. Já sou fã da marca, pela qualidade dos produtos e pela filosofia da empresa que, desde sua criação, em 1995, adotou os conceitos de sustentabilidade (cuidado com os aspectos econômico, ambiental e social). Muito legal ver o cuidado com que são feitos e a preocupação da empresa em evitar desperdício de material e reduzir a emissão de resíduos.

Seu primeiro produto foi o Surya Henna Pó, feito com insumos importados. Cheguei a usar, mas era meio trabalhoso. Tem de misturar o pó com água morna, mas tem gente que prefere assim e o produto é bem vendido até hoje. Prefiro a versão em creme, lançada em 1997. Não conheço nada melhor para tratar e dar cor aos cabelos, pelo menos entre os produtos veganos.

Mais recentemente a empresa lançou a linha Amazônia Preciosa, cujos produtos são feitos com ingredientes da floresta Amazônica e têm o selo Ecocert, certificadora francesa.

Na sexta-feira (10/08/12), empresa reuniu seus distribuidores e alguns jornalistas para um “tour” pela linha de produção. Antes da visita, fomos recebidos com um café da manhã vegano, preparado pelo chef Inti Mendez. Salada de frutas, granola com leite de coco ou de castanhas, pão integral, patê de azeitonas, tortinha de ameixa, bruscheta de berinjela e outras delícias.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A intenção da empresa ao reunir os distribuidores para uma manhã de visita à fábrica é consolidar o conceito da marca entre as pessoas que têm contato com os consumidores. “É importante que os nossos parceiros conheçam nossa filosofia e saibam como são feitos os produtos que vendem, para poder passar isso com segurança aos nossos clientes”, explicou a fundadora da empresa, Clelia Angelon.

Logo na chegada, uma surpresa: a fachada da fábrica se destacava dos demais galpões da rua. Estava toda grafitada por artistas que trabalharam com o tema “A Arte Sustentável é a Nossa Natureza!”.