A NaturalTech vem aí

Anote na agenda, vem chegando a oitava edição de uma feira que já é tradição em São Paulo, a NaturalTech – Feira Internacional de Alimentação Saudável, Produtos Naturais e Saúde.

Será entre os dias dias 24 e 27 de maio, no pavilhão da Bienal do Ibirapuera. Embora seja uma feira de negócios, frequentada principalmente por compradores e profissionais ligados ao setor, que vão até o local para conhecer os lançamentos e realizar negócios com os expositores, ela é aberta ao público consumidor de produtos naturais.

Nos mesmos dias e local ocorre a Bio Brazil Fair 2012 – 8ª Feira Internacional de Produtos Orgânicos e Agroecologia, voltada especificamente para a produção, distribuição, comercialização e certificação de produtos orgânicos in natura e processados.

Segundo os organizadores, no ano passado, os dois eventos receberam cerca de 22 mil visitantes de vários estados e de 10 países.

SERVIÇO:

NATURALTECH 2012

BIO BRAZIL FAIR 2012

Data: 24 a 27 de maio

Horário: 11h às 20h

Local: Pavilhão da Bienal do Ibirapuera

Informações pelo telefone: (11) 2226-3100

Site: www.naturaltech.com.br

Twitter: @naturaltech

Facebook: feiranaturaltech