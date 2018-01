Som amadeirado

Não é por acaso que muitos instrumentos são de madeira. O material favorece a acústica. É por isso que a fabricante de periféricos e acessórios Zagg lançou uma linha de fones de ouvido feitos com madeira de ébano de reflorestamento. Eles acompanham três pares de adaptadores auriculares (‘borrachinhas’) em tamanhos diferentes. O modelo ES-220 funciona tanto para ouvir música quanto para falar ao celular. É compatível com o iPhone e outros dispositivos com conector de 3,5 mm.

Fones ES-220: madeira de ébano é o novo preto? R$ 59