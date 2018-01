Limpeza limpa

Você pode não saber (eu não sabia), mas a palha de aço é um produto sustentável, porque vira ferrugem e desaparece com o tempo. Seguindo essa onda, a marca Bombril lançou uma linha de produtos de limpeza ecologicamente amigáveis: lava-roupas (R$ 6,75) e amaciantes (R$ 4,25) concentrados estão entre os 24 produtos dessa família.

Para a composição de cada item, foram selecionadas matérias-primas naturais (de fontes renováveis) com ativos biodegradáveis. Além disso, os refis são econômicos e as embalagens, recicladas e recicláveis. Tudo isso tem impacto na redução do consumo de água, energia, transporte e embalagem.