Fogo amigo: lareira ecológica

Embora não pareça, ainda é inverno. Então, antes que o frio volte, conheça esta alternativa aos aquecedores elétricos, a lareira ecológica, trazida ao Brasil pela importadora K3. Muito difundido na Europa, na África e no Canadá, o aparelho funciona com álcool 92,8%, aquele mesmo que você compra no supermercado. Ela não provoca odores, não faz fumaça e não resseca o ar (a combustão do álcool produz H²O). Há vários modelos em sites como o Americantil e o SOS Piscina. E, ah, a lareira ecológica não precisa de chaminé e pode usada em qualquer ambiente.

O modelo Kos, com pedras, custa cerca de R$ 2 mil (preço médio). Mas há opções mais baratas