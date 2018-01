Filtro-garrafa

Há poucos dias, publicamos aqui as garrafas de água Sigg, uma opção ecologicamente correta para substituir o consumo de descartáveis. Conheça agora esta outra ideia: a Bobble, da Spicy, que filtra a água da torneira. Com design do egípcio Karim Rashid, a garrafa tem capacidade para 550 ml e vem com um filtro de carvão integrado, que elimina impurezas, além de odores e sabores impróprios, como informa o fabricante. A Bobble custa R$ 58, mas o filtro deve ser trocado a cada dois meses (ou 150 litros de água) e sai por

R$ 44. Ainda assim, se você levar em conta o quanto gastaria com garrafinhas descartáveis nesse período, pode ser que valha a pena.

Bobble, água filtrada aonde quer que você vá. Mas atenção: o filtro expira.