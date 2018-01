Está com sede?

Coloridas e estilosas, as garrafas de alumínio Sigg são hoje um fetiche de consumo, é verdade. Mas um fetiche com vantagens ambientais, já que a garrafa é um substituto permanente para os recipientes plásticos descartáveis. Desmontável e fácil de lavar, o produto não pega cheiro (nem no bico). Os preços variam de

R$ 69 a R$ 99. E há centenas de tamanhos e modelos para escolher. Tampas e vendantes também são vendidos separadamente, o que significa que, se você perde um acessório, não precisa comprar um produto completo de novo.

Sigg Meow de Paris: R$ 79.