Consciência limpa: xampus sustentáveis

A linha de xampus, condicionadores e cremes para pentear com extratos orgânicos Payot Botânico vem com um selo verde estampado no rótulo. O certificado, emitido pelo Instituto Brasileiro de Defesa da Natureza (IBDN), garante, entre outras ações, o uso responsável de recursos hídricos, o consumo consciente de energia elétrica e o descarte adequado de resíduos. E os preços também são sustentáveis: vão de R$ 13,90 a R$ 16,90.

Alecrim, erva-doce, camomila, melissa, girassol, abacate, aloe vera: o que faz a sua cabeça?