Olá. A partir de hoje, a coluna Aqui se paga, publicada no caderno Planeta, do Estadão, tem também uma interface na internet. Aqui, você vai ver produtos, serviços e tendências de consumo sustentáveis, isto é, concebidos levando a natureza e as pessoas em consideração.

Para começar, decoramos o blog com os adesivos de parede da agência de design inglesa HU2 . Eles são feitos com vinil sem PVC, sem cloro ou plastificantes, biodegradáveis e 100% recicláveis. Não bastasse, são lindos, educativos e bem-humorados.



Adesivo CO2. O último que sair vai querer apagar a luz. R$ 88



Flush Mechanism: a descarga desvendada (mas repare nos peixinhos). R$ 199

To Be Recycled: o kit vai na parede ou nas lixeiras. R$ 149