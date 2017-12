Participei, junto com as colegas jornalistas Ana Luiza Herzog, da revista Exame, e Aline Ribeiro, da Época Negócios, do programa “Notícia em Foco”, da rádio CBN. O debate, mediado por Mariza Tavares e Fabíola Sidral, abordou a cobertura jornalística de sustentabilidade.

Ouça: http://cbn.globoradio.globo.com/programas/noticia-em-foco/NOTICIA-EM-FOCO.htm