"Sorry, não fizemos nada"

Colocar chefes de Estado velhinhos e pedindo desculpas por nada terem feito para mitigar a crise climática – essa foi a sacada das ONGs Greenpeace e o movimento TckTckTckTck (no Brasil, TicTacTicTac) para chamar atenção em outdoors espalhados no aeroporto de Copenhague, cidade-sede da COP15. Nos anúncios, Lula, Barack Obama, Angela Merkel, Nicolas Sarkozy, entre outros, envelhecidos por efeitos de computação gráfica e a frase “Desculpe – Podíamos ter impedido a catastrófica crise climática, mas não o fizemos”.

Uma campanha que vai direto ao ponto. Só esperamos que fique só no papel – e que chefe de Estado algum se arrependa de erros tomados lá.



Obama também pede desculpas



E Angela Merkel também.

Sarkozy não ficou tão mal no anúncio