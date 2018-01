Novo portal recheado de informações sobre sustentabilidade

Entrou no ar hoje o novo portal do Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas (GVCes), com muita informação, e de qualidade, sobre o assunto. O ambiente digital vai reunir conteúdo nas áreas de consumo, produção, finanças, educação, políticas públicas e atuação das empresas, e em vários formatos: vídeos, podcasts, estudos e documentos disponíveis on line, além de interface com o Twitter.

O GVCes tem se consolidado como um dos mais atuantes centro de pesquisas em sustentabilidade no Brasil atualmente. Está por trás de iniciativas como o Catálogo Sustentável, o Observatório do Clima, a Rede Amigos da Amazônia e o programa New Ventures, de estímulo ao empreendedorismo verde.

O objetivo da nova plataforma, lançada no dia do Meio Ambiente, é “ir além da reciclagem, do feche a torneira e do plante uma árvore.”

O endereço é www.fgv.br/ces.