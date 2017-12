Nossas camas estão queimando

Engajamento rock’n’roll para alertar contra as mudanças climáticas. Com a aproximação da COP 15, em dezembro, em Copenhaguen, na Dinamarca, onde os líderes globais decidirão suas posturas frente o aquecimento global, um time de artistas se juntou para regravar “Beds are Burning”, hit da banda australiana Midnight Oil nos anos 1990.

O clip, lançado hoje, faz parte da campanha internacional pelo clima TicTac e tem a abertura de ninguém menos que o ex-secretário geral da ONU, Kofi Annan.Depois, vem Lily Allen, Marion Cotillard, Fergie, Duran Duran, Scorpions e outras caras conhecidas.

O curioso é que o ex-vocalista do Midnight Oil, Peter Garrett, um conhecido ativista das causas dos aborígenes, é o atual ministro do meio ambiente da Austrália – país conhecido por ser grande produtor de carvão e refratário a um novo acordo global de redução dos gases de efeito estufa.

[kml_flashembed movie=”http://www.youtube.com/v/aBTZOg6l6cA” width=”560″ height=”340″ wmode=”transparent” /]