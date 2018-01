Na Colômbia, conversando sobre sustentabilidade na imprensa

Estou em Bogotá, Colômbia, para onde viajei a convite da Fundação Avina e Fundação Nuevo Periodismo Iberoamericano (Fnpi), para acompanhar o seminário Colombia Responsable – o maior evento sobre sustentabilidade e responsabilidade social corporativa do país, realizado pelo segundo ano consecutivo.

Participei de uma série de palestras especiais sobre meios de comunicação e sustentabilidade. É crescente o interesse dos jornais e revistas daqui sobre o assunto. Pude compartilhar com os colegas latinoamericanos minha experiência com o tema no Estadão e aqui no blog, e também dei uma palestra sobre relatórios de responsabilidade corporativa. Editamos o nosso desde 2006, nos padrões internacionais GRI, o que despertou a atenção de outros grupos de mídia e resultou no convite para contar nossa experiência.

Vou conhecer amanhã um estudo sobre o envolvimento dos grupos de comunicação na América Latina com o tema sustentabilidade. Mando notícias!

Hasta luego!



O Corferias, centro de convenções e feiras de negócios em Bogotá, que sedia o Colombia Responsable