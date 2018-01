Mostra de tecnologias sustentáveis – inscrições abertas

Estão abertas as inscrições, até 08/03, para a Segunda Mostra de Tecnologias Sustentáveis do Instituto Ethos. A mostra, realizada desde o ano passado durante sua Conferência Internacional, tem o objetivo de reunir “metodologias, técnicas, sistemas, equipamentos ou processos economicamente viáveis e passíveis de serem reproduzidos e aplicados, de forma a minimizar os impactos negativos e a promover impactos positivos no meio ambiente, na qualidade de vida das pessoas e na sustentabilidade da sociedade”.

Os trabalhos selecionados serão apresentados ao público durante a Conferência Internacional do Instituto Ethos 2009, que será realizada no Hotel Transamérica, em São Paulo, durante os dias 15 a 18 de junho.

As incrições podem ser feitas pelo site www.ethos.org.br/mostra2009.

A mostra de 2008 reuniu projetos de empresas de todos os portes, de ONGs, da academia e de empreendedores individuais.