Profissionais do Estado vencem Prêmio Ethos de Jornalismo

Foram anunciados esta semana os vencedores da 8ª edição do Prêmio Ethos de Jornalismo, voltado a incentivar a produção de matérias sobre sustentabilidade e responsabilidade social corporativa.

E eu fui uma das contempladas, na categoria Mídia Impressa/Jornal, ao lado do repórter fotográfico Dida Sampaio, que venceu na categoria Fotojornalismo.

O Prêmio Ethos existe desde 2001 e, nesta edição, que celebra os 10 anos do Instituto Ethos, só puderam participar jornalistas que já haviam vencido em edições anteriores. O objetivo foi premiar o “conjunto da obra” de cada um dos jornalistas.

No meu caso, concorri com 5 matérias publicadas entre 2004 e 2008: “Inclusão social é o futuro do capitalismo”, de 2004; “Mercado de capitais agora tem índice de empresas sustentáveis”, de 2005; “Exploração controlada de floresta rende R$ 2,6 bilhões” e “Capital de risco para empresas sustentáveis”, ambas de 2006; e “Grupos europeus investem em energias renováveis no Brasil”, de 2008. Em 2007, eu ganhei o Prêmio na Categoria Mídia Impressa/Jornal, com a matéria “Capital de risco para empresas sustentáveis”.

Já Dida Sampaio venceu com suas fotografias publicadas no Estado em 2007, nos especiais sobre Amazônia: “Amazônia: o garimpo verde”; “Amazônia: ainda é possível salvar?”, revista Amazônia Grandes Reportagens e “Floresta Ameaçada”.

Os demais veículos ganhadores são a Globo News, na categoria TV; Época Negócios, na categoria Mídia Impressa/Revista; Rádio Cultura RS, na categoria Rádio; e Revista Digital Inovação Unicamp, na categoria Internet.

A todos os que torceram por nós, meu muito obrigada!!