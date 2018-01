Florestas na telona

A Cinemateca Brasileira, em São Paulo, exibe nesse fim de semana a première do Festival Internacional de Filmes da Floresta, iniciativa das Nações Unidas para divulgar o Ano Internacional das Florestas, celebrado este ano.

Os vencedores foram selecionados entre mais de 160 filmes, provenientes de cerca de 30 países. Entre eles, The Queen of Trees, coprodução da Inglaterra e do Quênia que mostra o poder da figueira-sicômoro africana, grande árvore que, no entanto, depende de uma espécie microscópica de inseto para garantir sua preservação.

Conflict Tiger, de Sasha Snow, narra as relações cada vez mais conflituosas entre humanos e tigres nas florestas do extremo oriente da Rússia. Já Kingdom of the Forest explora a vida selvagem das florestas primitivas da Europa.

Lisa Samford, renomada documentarista que já dirigiu produções para os canais National Geographic e Discovery, hoje dirige o Festival e veio ao Brasil para divulgar a iniciativa. “O objetivo do projeto é ressaltar a importância das florestas, a sua relação com as pessoas e o planeta que vivemos, em um momento em que cada vez mais as florestas sofrem pressões do próprio homem”, diz.

A programação na Cinemateca Brasileira:

Sábado: Sala Cinemateca BNDES

15h30 – THE QUEEN OF TREES (52′)

16h30 – KINGDOM OF THE FOREST (50′)

17h30 – CONFLICT TIGER (64′)

19h00 – THE MAN WHO STOPPED THE DESERT (64′)

Domingo: Sala Cinemateca BNDES

14H30 – CLIMBING REDWOOD GIANTS (52′)

15h30 – MAN OF THE SOIL (NOW TEW) (7′)/ SWITCH TODAY (1′)/ THE ANCIENT FORESTS (3′)/ HOPE IN A CLIMATE CHANGE (28′)

16h30 – GREEN (48′)

17h30 – AMAZON ALIVE, PART 1: JUNGLE OF THE MIND (43′).

As sinopses podem ser consultadas no site da Cinemateca, que fica no Largo Senador Raul Cardoso, 207, Vila Mariana, São Paulo. Os ingressos custam R$ 8.

Veja o trailer de Conflict Tiger, de Sascha Snow, coprodução de Inglaterra, Suécia e Rússia.