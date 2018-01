O Sidnei, caríssimo leitor do blog, fez a gentileza de me encaminhar a seguinte foto, tirada por ele no município de Atibaia (SP). A área havia passado por uma queimada alguns meses antes da foto, e aos poucos a nova vegetação irrompia em meio aos troncos secos.

Agora reparem na semelhança desta foto com aquela que ilustrou o post anterior, tirada no Pará pelo nosso repórter fotográfico Beto Barata, da Agência Estado.

